Kabuktaki Hayalet filminin yönetmen koltuğunda Rupert Sanders oturuyor. Filmin senaristliğini Jonathan Herman ve Jamie Moss üstleniyor. Peki, Kabuktaki Hayalet filminin konusu ne? Kabuktaki Hayalet filminin oyuncuları kim?

KABUKTAKİ HAYALET FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, 9. Birlik özel görev gücünün başında yer alan, özel operasyonlardan sorumlu benzersiz insan-sayborg hibritin hikâyesini konu alıyor. Kendisini en tehlikeli suçluları durdurmaya adamış olan 9. Birlik, tek amacı Hanka Robotic'in siber teknolojideki girişimlerini yok etmek olan bir düşmanla karşı karşıyadır.

KABUKTAKİ HAYALET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Scarlett Johansson

Juliette Binoche

Takeshi Kitano

Michael Pitt

Michael Wincott

Pilou Asbæk

KABUKTAKİ HAYALET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kabuktaki Hayalet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.