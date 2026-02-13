Kaçış filminin yönetmen koltuğunda John Singleton oturuyor. Filmin senaristliğini Shawn Christensen üstleniyor. Peki, Kaçış filminin konusu ne? Kaçış filminin oyuncuları kim?

KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Nathan ve kız arkadaşı Karen bir gün, internette sörf yaparken, kayıp çocukların ya da kaçırılmış çocukların fotoğraflarının bulunduğu bir internet sitesi keşfederler. Kendi fotoğrafını bilgisayar yardımıyla küçüklüğüne döndüren Nathan, sitedeki bir fotoğrafla kendininkinin eşleştiğini görünce fotoğrafı koyan kişiyle irtibata geçmeye karar verir. Bu arada anne ve babasına da danışır, ancak tam gerçeği öğrenecekken bir grup silahlı ajanın evi basmasıyla ailesi öldürülür. Bunun üzerine Nathan ve Karen soluk kesen bir maceraya atılmak zorunda kalırlar, güvenecekleri insanlara dikkatle karar verirken bir yandan da onları gerçeğe yaklaştıcaka ipuçlarının peşinde koşmaktadırlar...

KAÇIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Taylor Lautner

Lily Collins

Alfred Molina

Dermot Mulroney

Michael Nyqvist

Elisabeth Röhm

Jason Isaacs

KAÇIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kaçış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.