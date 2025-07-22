Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kanatlarını Aç filminin konusu ne? Kanatlarını Aç filminin oyuncuları kim?

Kanatlarını Aç filminin konusu ne? Kanatlarını Aç filminin oyuncuları kim?

22.07.2025 21:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kanatlarını Aç filminin konusu ne? Kanatlarını Aç filminin oyuncuları kim?

Kanatlarını Aç filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kanatlarını Aç filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kanatlarını Aç filminin konusu ne? Kanatlarını Aç filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Kanatlarını Aç filminin yönetmen koltuğunda Nicolas Vanier oturuyor. Filmin senaristliğini Christian Moullec üstleniyor. Peki, Kanatlarını Aç filminin konusu ne? Kanatlarını Aç filminin oyuncuları kim? 

KANATLARINI AÇ FİLMİNİN KONUSU NE?

Yabani kaz göçleri konusunda uzman olan Christian'ın gerçek hikayesine ve kendisinin ve 14 yaşındaki oğlunun girdiği maceraya dayanmaktadır.

KANATLARINI AÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jean-Paul Rouve

Mélanie Doutey

Lilou Fogli

KANATLARINI AÇ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kanatlarını Aç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #oyuncu #IMDb #konusu nedir?