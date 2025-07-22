Kanatlarını Aç filminin yönetmen koltuğunda Nicolas Vanier oturuyor. Filmin senaristliğini Christian Moullec üstleniyor. Peki, Kanatlarını Aç filminin konusu ne? Kanatlarını Aç filminin oyuncuları kim?
KANATLARINI AÇ FİLMİNİN KONUSU NE?
Yabani kaz göçleri konusunda uzman olan Christian'ın gerçek hikayesine ve kendisinin ve 14 yaşındaki oğlunun girdiği maceraya dayanmaktadır.
KANATLARINI AÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jean-Paul Rouve
Mélanie Doutey
Lilou Fogli
KANATLARINI AÇ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kanatlarını Aç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.