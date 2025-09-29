Kanlı Elmas filminin yönetmen koltuğunda Edward Zwick oturuyor. Filmin senaristliğini Charles Leavitt, C. Gaby Mitchell üstleniyor. Peki, Kanlı Elmas filminin konusu ne? Kanlı Elmas filminin oyuncuları kim?

KANLI ELMAS FİLMİNİN KONUSU NE?

Hayat bazen, değerli bir tek şey uğrunda bambaşka insanların kaderlerini umulmadık bir biçimde kesiştirebiliyor. Bambaşka hayatlardan gelen, vaktiyle orduda görev yapmış Danny Archer ile uzun zaman önce ait olduğu yerden kopartılarak elmas madenlerinde işe koyulmuş Solomon Vandy. Herkesin gözdesi, büyüleyici bir elmasın varlığı nedeni ile yolları kesişir. Her ikisi de elmasın peşi sıra gazeteci Maddy Bowen ile beraber yola çıktıklarında hayatlarına dair değerli birer fırsatı da yakalamışlardır. Solomon ait olduğu yere, ailesine kavuşabilme ihtimali ile Danny ise yeni bir hayata başlamanın umudu ile aydınlanırlar.

KANLI ELMAS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Leonardo DiCaprio

Djimon Hounsou

Jennifer Connelly

Arnold Vosloo

Caruso Kuypers

David Harewood

Jimi Mistry

Michael Sheen

Marius Weyers

Stephen Collins

Ntare Mwine

Ato Essandoh

Percy Matsemela

Ronnie Nyakale

KANLI ELMAS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kanlı Elmas filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlendi.