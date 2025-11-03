Kanunun Üstünde filminin yönetmen koltuğunda Andrew Davis oturuyor. Filmin senaristliğini Andrew Davis, Ronald Shusett üstleniyor. Peki, Kanunun Üstünde filminin konusu ne? Kanunun Üstünde filminin oyuncuları kim?

KANUNUN ÜSTÜNDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Nico Toscani eski bir CIA ajanıdır. Genç adam, Vietnam Savaşı’na katılmış ve oradan korkunç tecrübelerle ayrılmıştır. Nico artık geçmişi unutup karısı ve küçük oğluyla huzurlu bir hayat sürmek ister. Chicago Polis teşkilatında çalışan Nico, bir gün büyük bir uyuşturucu kaçakçılığının gerçekleşeceği ihbarını alır.

KANUNUN ÜSTÜNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sharon Stone

Chelcie Ross

Henry Silva

Pam Grier

Steven Seagal

Gregory Alan Williams

Ron Dean

Daniel Faraldo

KANUNUN ÜSTÜNDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kanunun Üstünde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.