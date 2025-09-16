Kara Kartal (Black Eagle) filminin konusu ne? Kara Kartal filminin oyuncuları kim?

Kara Kartal filminin yönetmen koltuğunda Eric Karson oturuyor. Filmin senaristliğini Shimon Arama, Michael Gonzales, A.e. Peters üstleniyor. Peki, Kara Kartal filminin konusu ne? Kara Kartal filminin oyuncuları kim?

KARA KARTAL FİLMİNİN KONUSU NE?

Soğuk Savaş'ın sürdüğü 80'li yıllarda çok gizli bir sistemle donanmış özel bir Amerikan savaş uçağı, düşman hattı gerisinde düşer. Ruslar tarafından Malta'da gizlenen silahı ele geçirme görevi, aynı sıralarda ailesiyle adada tatil yapan en iyi gizli ajanlardan birine verilir...

KARA KARTAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jean-Claude Van Damme

Kane Kosugi

Shô Kosugi

Doran Clark

Bruce French

Vladimir Skomarovsky

William Bassett

Dean Rickert

Shane Kosugi

Brian Tani

Dorota Puzio

Jan Tříska

KARA KARTAL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kara Kartal filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.9 olarak belirlendi.