Katillerin Kralı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Kevin Grevioux üstleniyor. Peki, Katillerin Kralı filminin konusu ne? Katillerin Kralı filminin oyuncuları kim?

KATİLLERİN KRALI FİLMİNİN KONUSU NE?

King of Killers, trajik bir olayın ardındaki gizemi çözmeye çalışan eski bir tetikçinin hikayesini konu ediyor. Eski bir kiralık katil olan Marcus Garan’a dünyanın en büyük suikastçısını ortadan kaldırmak için 10 milyon dolarlık bir sözleşme teklif edilir. Müşterisiyle tanışmak için Tokyo’ya giden Marcus, burada diğer profesyonel katillerin de davet edildiğini fark eder. Marcus’un önünde iki yol vardır. Marcus ve diğerleri bu ölümcül, efsanevi suikastçıyla yüzleşmeli ya da denerken ölmelidir.

KATİLLERİN KRALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alain Moussi

Frank Grillo

Stephen Dorff

Marie Avgeropoulos

Kevin Grevioux

Shannon Kook

Amy Groening

Gianni Capaldi

Ryan Tarran

Marina Stephenson Kerr

KATİLLERİN KRALI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Katillerin Kralı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.