Kayıp Kavşak (Lost Junction) filminin konusu ne? Kayıp Kavşak filminin oyuncuları kim?

17.09.2025 18:26:00
Kayıp Kavşak filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kayıp Kavşak filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kayıp Kavşak filminin konusu ne? Kayıp Kavşak filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Kayıp Kavşak filminin yönetmen koltuğunda Peter Masterson oturuyor. Filmin senaristliğini Jeff Cole üstleniyor. Peki, Kayıp Kavşak filminin konusu ne? Kayıp Kavşak filminin oyuncuları kim?

KAYIP KAVŞAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Otostop çeken birinin hayatı, genç bir kadınla tanıştığında geri dönülmez bir şekilde değişir.

 

KAYIP KAVŞAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Neve Campbell - Missy Lofton

Billy Burke - Jimmy McGee

Jake Busey - Matt

Charles Powell - Porter

David Gow - Sheriff Frank

Michel Perron - Shorty

Amy Sloan - Teller

Norman Mikeal Berketa - Mr. Thompson

Mariah Inger - Cassie

KAYIP KAVŞAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kayıp Kavşak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.

