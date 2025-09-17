Kayıp Kavşak (Lost Junction) filminin konusu ne? Kayıp Kavşak filminin oyuncuları kim?

Kayıp Kavşak filminin yönetmen koltuğunda Peter Masterson oturuyor. Filmin senaristliğini Jeff Cole üstleniyor. Peki, Kayıp Kavşak filminin konusu ne? Kayıp Kavşak filminin oyuncuları kim?
KAYIP KAVŞAK FİLMİNİN KONUSU NE?
Otostop çeken birinin hayatı, genç bir kadınla tanıştığında geri dönülmez bir şekilde değişir.
KAYIP KAVŞAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Neve Campbell - Missy Lofton
Billy Burke - Jimmy McGee
Jake Busey - Matt
Charles Powell - Porter
David Gow - Sheriff Frank
Michel Perron - Shorty
Amy Sloan - Teller
Norman Mikeal Berketa - Mr. Thompson
Mariah Inger - Cassie
KAYIP KAVŞAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kayıp Kavşak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.