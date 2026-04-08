Kenar Mahalle filminin yönetmen koltuğunda George Clooney oturuyor. Filmin senaristliğini George Clooney ve Grant Heslov üstleniyor. Peki, Kenar Mahalle filminin konusu ne? Kenar Mahalle filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
KENAR MAHALLE FİLMİNİN KONUSU NE?
İlk siyahi ailenin mahalleye taşınması ve korkunç bir ev istilasının ardından 1950'lerden kalma masalsı banliyönün karanlık yanı ortaya çıkar.
KENAR MAHALLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Matt Damon
Julianne Moore
Noah Jupe
Glenn Fleshler
Alex Hassell
Gary Basaraba
Oscar Isaac
Karimah Westbrook
KENAR MAHALLE IMDb PUANI KAÇ?
Kenar Mahalle filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.