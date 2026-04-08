Kenar Mahalle filminin konusu ne? Kenar Mahalle filminin oyuncuları kim?

Kenar Mahalle filminin konusu ne? Kenar Mahalle filminin oyuncuları kim?

8.04.2026 19:20:00
Haber Merkezi
Kenar Mahalle filminin konusu ne? Kenar Mahalle filminin oyuncuları kim?

Kenar Mahalle (Suburbicon) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kenar Mahalle filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kenar Mahalle filminin konusu ne? Kenar Mahalle filminin oyuncuları kim?

Kenar Mahalle filminin yönetmen koltuğunda George Clooney oturuyor. Filmin senaristliğini George Clooney ve Grant Heslov üstleniyor. Peki, Kenar Mahalle filminin konusu ne? Kenar Mahalle filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

KENAR MAHALLE FİLMİNİN KONUSU NE?

İlk siyahi ailenin mahalleye taşınması ve korkunç bir ev istilasının ardından 1950'lerden kalma masalsı banliyönün karanlık yanı ortaya çıkar.

KENAR MAHALLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM? 

Matt Damon

Julianne Moore

Noah Jupe

Glenn Fleshler

Alex Hassell

Gary Basaraba

Oscar Isaac

Karimah Westbrook

KENAR MAHALLE IMDb PUANI KAÇ?

Kenar Mahalle filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.

