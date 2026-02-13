Kızılcık Şerbeti dizisinin bugün yeni bölümü var mı? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu?

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Fatih ve Başak’ın aşk dolu atışmaları, ikilinin birbirine karşı koyamayıp duygularını gizleyememesiyle dikkat çekiyorken Kıvılcım’ın platformun lansmanına kimi davet ettiği merakı iyice artırıyor. Abdullah’ın, Nursema’ya İlhami ile evlilik konusunda verdiği tavsiye, eski çiftin tekrardan bir araya gelip gelmeyeceği sorusunu gündeme getiriyor. Aile meselelerinin gölgesinde kalan Emir ve Çimen’in evliliğinde sular bir türlü durulmazken, Salkım’daki değişim gözlerden kaçmıyor. Salkım’ın Nilay için görücü ayarlaması ise bölüme damga vuruyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ünal Ev bu kez hiç beklemedikleri bir yerden darbe almıştır. Salkım’ın oğlu için düşündüğü gelin adayı yaşadığı hüsran sonucu intikam için harekete geçmiştir. Neyse ki olay büyük sonuçlar doğurmadan atlatılacak, Salkım Çimen’in diline düşecektir. Abdullah kendilerini kurtaran Hayat’a büyük bir jest yapar. Kıvılcım programına konuk olan Başak’ın babası Tuncay ile arkadaş olur, bu arkadaşlık Ömer’i rahatsız eder. İlhami ve Nursema’nın dostluğu ise günden güne Asil’i iyice çileden çıkartmaktadır. Geri dönülmez bir karar alarak Elif’e talip olduğunu Asude’ye söyler. Asude de hemen harekete geçerek konuyu Abdullah’a açar. Başak, aklına koyduğunu yapar ve Bade’nin gerçekten hamile olmadığını, oyun oynadığını ispatlar. Durumu Ömer’e söyleme işi ise Fatih’e düşer. Sevtap ve Abidin ne birlikte olabiliyor, ne de ayrı kalabiliyorlardır. Bu ilişki ikisine de zarar veriyordur. Asude ve Asil’in Elif’i istemeye geldikleri gece ise en büyük bombayı Elif patlatır.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 125. bölümü 13 Şubat Cuma akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.