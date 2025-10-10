Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Arkadaşının oğlunun karıştığı kazanın kendiyle ilgili olduğunu anlayan Ömer’in dünya başına yıkılmıştır. Olay gecesini detaylı hatırlamak için kazanın olduğu yere gider. Ne yapacağını bilemez haldedir. Mustafa’nın kaldığı hastanenin boşaltılması gerektiğinden, Mustafa normal zamanından önce çıkmak durumunda kalır. Eve dönmek istemez ve Nilay’ın yanında kalmak için izin ister. Nilay kıyamaz ve mecburen kabul eder. Tekne olayında Fatih’ten büyük bir darbe alan Asil, intikamını almak için harekete geçer. Geri adım atmış bir tavır sergileyerek Fatih ve Doğa’yı yemeğe davet eder. Ancak yemekte Asil’in onlara büyük bir sürprizi olacaktır. Abdullah’tan para tırtıklamak için butik açmaya karar veren Işıl projesini hayata geçirir. Ama en büyük sorunu onu kimin tehdit ettiğini bulup o işi çözmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 108. bölümü 10 Ekim Cuma akşamı Show TV ekranlarında yayımlanacak.