Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kendisini tehdit eden kişiden telefon alan Işıl, kendini iyice köşeye sıkışmış hisseder. Ancak bu kişiyi Asil bulmuş ve o da oyuna dahil olmuştur. Mustafa’nın, Nilay’ın evinde kalması Abdullah’ın içine sinmiyordur. Onları kendi evlerine döndürmek için harekete geçer.

Işıl’ın kendi çıkarları için bu durumu kabul etmesi ve Nilay’ın Abdullah’ın ricasını kıramaması sonucunda Mustafa ve Nilay baba evine dönerler. Ancak onları tatsız bir haber bekliyordur, Mustafa’nın müştemilatta kalmasına karar verilmiştir.

Kıvılcım çok hoş bir sürpriz yaşar. Çimen bir süreliğine yanlarına gelmiştir. Herkes çok mutlu olur. Çimen’in gelişiyle eve bir mutluluk havası gelmişse de Ömer’in huzursuzluğu devam etmektedir. Suçsuz olduğuna inandığı genci hapisten çıkarmak için uğraşmaktadır. Sonunda dayanamaz ve tüm gerçekleri Kıvılcım’a söyler.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Doğa ve Fatih arasında çıkan fotoğraf tartışması ilişkilerinde yeni bir kriz açarken; öğrendiği gerçeğin ardından Kıvılcım, Ömer'i kaybetme endişesiyle boğuşuyor. Diğer yandan, Işıl kendisine QR kod gönderen kişinin Mustafa olmadığını fark ederek şaşkınlık yaşarken, Doğa’nın yaşadığı kaza izleyicileri şoke ediyor. Fatih ile büyük bir kavgadan sonra evden ayrılan Doğa’nın, bebeğiyle birlikte geçirdiği korkunç kaza sonucu neler yaşanacağı büyük bir merak konusu oluyor. Ömer’in anlattıklarından sonra gerçeği saklayan Kıvılcım ise tüm yaşananları bunun bir bedeli olarak görüyor ve “Kıvılcım şimdi ne yapacak?” sorusu akıllara geliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 109. bölümü 17 Ekim Cuma akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.