Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Başak’ın oğlunun ortaya çıkması Fatih ile aralarında ayrılık rüzgarı esmesine neden oluyor. Ünallar’la yaşamaya başlayan Çimen ve Salkım arasında yaşanacaklar merak konusu olurken, Abdullah, Ömer’e; Kıvılcım’dan özür dilemek istediğini dile getiriyor. Nilay’ın yaşadıklarına sebep olan Salkım’la Abdullah arasındaki gerilim büyüyor. Tanıtımın finalinde ise Almanya’ya gitmek için evden çıkan Abdullah’ın, Başak’ın oğlunu yolcu eden Tuncay’la karşılaşması yeni bölüme dair heyecanı zirveye taşıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti 132. Bölümünde; Almanya’dan gelen genç bir çocuğun annesini arama durumu, Ünal eve bomba gibi düşmüştür. Kimse kimseye bu gerçeği yakıştıramıyordur. Şehirde kimsesi olmayan çocuğa acıyan Fethi onu kısa süreliğine evine alır. Ünal evdekilerin ise baş konusu Nilay’ın evlenecek olmasıdır. Yağız, Nilay’ı köşeye sıkıştırmaya devam etmekte, onun bu işten vazgeçmesine engel olmaya çalışmaktadır. Evlendiğinde oğlunun elinden alınacağını anlayan Nilay ise iyice çıkmaza girmiştir. Her zaman olduğu gibi başı sıkıştığında yine Kıvılcım’a gider. Kıvılcım olayı dinler dinlemez Ömer’den de yardım isteyerek işin peşine düşer. Nursema ve İlhami, Ulvi’yi de yanlarına alarak Nursema’nın birikmiş parası ile lokma işine girerler. Kafasına bu sefer de Tuncay’ı takan Elif yavaş yavaş kendini değiştirme yoluna girer. Ondaki bu değişimler annesini çok rahatsız eder. Nilay’ı, Ünal evden almaya gelen Kıvılcım’ı acı bir sürpriz beklemektedir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 133. bölümü 17 Nisan Cuma akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.