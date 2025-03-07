Yayınlanma: 07.03.2025 - 21:31

Güncelleme: 07.03.2025 - 21:31

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 91. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölümü 7 Mart Cuma günü SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Pembe ve Abdullah, yaşanan olay karşısında Nursema’yı sert bir dille uyarırken Nursema’nın net ve kendinden emin tavırları dikkat çeker. Firaz’ın, Nursema’nın evinin önüne gelmesi ve ikilinin aşk dolu bakışları, yeni bölümde yaşanacakların habercisi olur. Nilay’ın Mustafa ve Meri’yi birlikte görmesi kıskançlığının artmasına neden olur. Asude ve Abdullah arasındaki soğuk savaş tam gaz devam ederken Doğa’nın değişen tavırlarından rahatsız olan Kıvılcım tepki gösterir. İlhami’nin yaşlı gözleri sonrası Abdullah’ın, “Aile arasında imam nikahımızı kıyarız bu konu da kapanır” sözleri dikkat çeker.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Abdullah ve Işıl’ın ilişkisinin ortaya dökülmesi şans eseri olarak kıyıdan dönmüştür. Yeni eviyle birlikte yeni bir hayata başladığına inanan Doğa’nın şımarıklık seviyesi günden güne yükselmekte, bu durum artık herkesin dikkatini çekecek boyuta gelir. Harcamaların abartılı bir şekilde artması ise Fatih’i rahatsız eder. Kıvılcım annesinin hastalığıyla uğraşmakta yine de Ömer’i ihmal etmemeye çalışır. Firaz’ın yeni kız arkadaşını beğenen Asude, bu ilişkinin en büyük destekçisi olur. Sevtap ve Haluk’un arkadaşlığı günden güne ilerler. Mustafa’nın, Meri ile baş başa yaptığı sohbetler Nilay’ın hoşuna gitmez ve rahatsızlığını dile getirir. Nursema ve İlhami’nin otelde yapılan nişan töreni hiç beklenmedik bir şekilde sonlanır.