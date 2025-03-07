'Sahil Güvenlik' dizisinin yıldızı Pamela Bach evinde ölü bulundu!

Yayınlanma: 07.03.2025 - 11:31

Güncelleme: 07.03.2025 - 11:31

‘Sahil Güvenlik’ dizisiyle tanınan ve ‘Kara Şimşek’ yıldızı David Hasselhoff’un eski eşi olan Pamela Bach, 62 yaşında hayatını kaybetti. Los Angeles Adli Tıp Kurumu, Bach'ın ölümünün intihar olduğunu açıkladı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

1989-2006 yılları arasında David Hasselhoff ile evli kalan Bach, Los Angeles'taki 2 milyon dolarlık evinde kendine ait bir silahla vurulmuş halde bulundu. Yetkililer, olay yerinde herhangi bir intihar notu bulunmadığını belirtti ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

David Hasselhoff'un temsilcisi, "Ailemiz, Pamela Hasselhoff'un vefatından derin üzüntü duyuyor. Bu zorlu dönemde bize gösterilen sevgi ve desteğe minnettarız, ancak mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz" açıklamasında bulundu.

KIZI CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Pamela Bach ve David Hasselhoff’un modellik yapan kızları Hayley, annesinden haber alamayınca endişelenerek eve gitti ve annesinin cansız bedenini bulan kişi oldu.

HOLLYWOOD KARİYERİ

Pamela Bach, ülkemizde ‘Yalan Rüzgarı’ adıyla bilinen ‘The Young and the Restless’ dizisinde de rol aldı. 1991-2000 yılları arasında ‘Sahil Güvenlik’ dizisinde kafe sahibi Kaye Morgan karakterine hayat verdi.

DAVID HASSELHOFF İLE ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

David Hasselhoff ile ‘Kara Şimşek’ dizisinin setinde tanışan Bach, Aralık 1989’da ünlü oyuncuyla evlendi. Çiftin Taylor (34) ve Hayley (32) adında iki kızı ve bir torunu bulunuyor.

David Hasselhoff, Ocak 2006’da boşanma davası açtı ve çiftin ayrılığı çekişmeli geçti. Pamela Bach, ünlü oyuncuyu aile içi şiddetle suçladı. Hasselhoff’un sarhoş bir şekilde hamburger yediği bir videonun ortaya çıkması nedeniyle kızlarıyla görüşme hakkı geçici olarak elinden alındı, ancak iki hafta sonra bu hak geri verildi.

Boşanmanın ardından da çift, kızlarının velayeti ve nafaka nedeniyle uzun süre sorunlar yaşadı