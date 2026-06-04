Komplo filminin yönetmen koltuğunda Tarik Saleh oturuyor. Filmin senaristliğini J.P. Davis üstleniyor. Peki, Komplo filminin konusu ne? Komplo filminin oyuncuları kim?

KOMPLO FİLMİNİN KONUSU NE?

Borç içinde, seçenekleri tükenmiş ve ailesini geçindirme konusunda çaresiz olan Harper, özel bir yeraltı askeri gücüyle sözleşme yapar. İlk görev ters gittiğinde, seçkin asker kendini tehlikeli bir komplonun içinde bulur ve hayatta kalmak için savaşır.

KOMPLO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chris Pine

Gillian Jacobs

Kiefer Sutherland

Eddie Marsan

Ben Foster

Florian Munteanu

Nina Hoss

KOMPLO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Komplo filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.