Kovan filminin konusu ne, oyuncuları kim? Kovan filmi nerede çekildi?

Kovan filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Eylem Kaftan üstleniyor. Peki, Kovan filminin konusu ne? Kovan filminin oyuncuları kim?

KOVAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Ayşe (Meryem Uzerli) Artvin'de doğmuş bir kızdır. Küçük yaşlarda okumak üzere Almanya'ya gönderilir. Belli bir yaşa gelene kadar orada yaşar. Daha sonra Artvin'de yaşayan annesinin rahatsızlandığını duyar ve memleketine geri döner. Ayşe'nin annesinin ölmeden önce son isteği aile mirası olan arıcılık geleneğini sürdürmesidir. Normalde arıdan çok korkan Ayşe annesinin isteğini de yerine getirmek ister. Ayşe Artvin de kalarak hem kendini keşfetme yolculuğuna başlar hem de annesinin son isteğini yerine getirmiş olur. Film bu süreçte kendini keşfetme yolunda attığı adımlar, köy halkını dinlememesi ve kendince yeni yöntemler ortaya koyarak yeni şeyler başarabileceğini düşünmesi üzerine kuruludur. Filmde Ayşe'nin attığı adımlar sonucu başına gelen olaylar hem kendini hem de kovan için yaşanan tehlikeleri göz önüne serer.

KOVAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Meryem Uzerli - Ayşe

Feyyaz Duman - İlker

Hakan Karsak - Ahmet

Burcu Salihoğlu - Mine

Şennur Noygarlar - Cemile

Ömer Akdemir

Gülay Akdemir

Mert Akdemir

Erdal Aktun

İsmail Avcı

Dizem Kaftan

Rabia Bayar

KOVAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kovan filmi Artvin'in Borçka ilçesine bağlı olan Macahel vadisinde şu anki adıyla Camili'de gerçekleştirildi.

KOVAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kovan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.