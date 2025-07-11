Köyden İndim Şehire filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini Zeki Alasya üstleniyor. Peki, Köyden İndim Şehire filminin konusu ne? Köyden İndim Şehire filminin oyuncuları kim?

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİNİN KONUSU NE?

Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Ankara'da yaşayan hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza'ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkânından kovdurur −ilk geldiklerinde dükkânda bile değildir. Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür −evdeki hanımı ve baldızı buna karşı çıkarlar. Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir. Fakat en sonunda kardeşler altınları paylaşamayarak kavgaya tutuşurlar. O sırada altınlar çatıdan aşağı saçılır ve kardeşler Kayseri'ye geri döner.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Saffet

Zeki Alasya - Himmet

Metin Akpınar - Hayret

Halit Akçatepe - Gayret

Meral Zeren - Emine

Oya Alasya - Himmet'in Eşi

Perran Kutman - Gülsüm

Tekin Akmansoy - Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)

Leman Çıdamlı - Ali Rıza Emmi'nin Eşi

Mine Mutlu - Ali Rıza Emmi'nin Baldızı

Mete İnselel - Resepsiyon Görevlisi

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Köyden İndim Şehire filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.3 olarak belirlendi.