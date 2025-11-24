Kral Kaybederse dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kral Kaybederse dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kral Kaybederse dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kral Kaybederse dizisinin son bölümünde ne oldu?

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Fadi’yi görmeye gittiğinde evi boş bulan Kenan; Fadi’nin taşındığını ve numarasını değiştirdiğini öğrenince büyük bir panik yaşar. Bir yandan Ozan’la yaşadığı krizi çözmeye çalışırken bir yandan da Fadi’yi bulmak için harekete geçer; ancak kontrol duygusu giderek elinden kaymaktadır.

Bu süreçte Fadi, ailesiyle yeni hayatına başlar. Yeni evine yerleşir, hızla bir işe başvurur ve kabul edilir. Kenan’ın gölgesinden uzak, kendi düzenini kurmaya çok yakındır. Handan ise Kenan’la yollarını ayırmaya kesin olarak karar verir. Artık gittikçe sıkışmaya başlayan Kenan, Dr. Gülser’le yaptığı seansta çocukluk travmalarıyla yüzleşir; hastanedeki yalnızlığı, annesizliği, babasının ilgisizliği ve diğer acı deneyimler, içindeki karanlığın temelini görünür kılar. Sonunda toparlanmak için Semihlerle masaya oturduğunda ise her şey yoluna giriyor derken aldığı sarsıcı bir haber bütün dengeleri yeniden değiştirir.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kral Kaybederse dizisinin yeni bölümü 25 Kasım akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.