Kral Kaybederse dizisi 20. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Kral Kaybederse son bölümünde olanlar merak ediliyor. Peki, Kral Kaybederse dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Kral Kaybederse dizisinin son bölümünde ne oldu?

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kenan Baran, sabahın erken saatlerinde evine gelen polisler tarafından gözaltına alınır. Bu haber herkeste büyük bir şok etkisi yaratır. Ciddi bir suçla itham edilen Kenan, emniyette ağır bir baskı altında kalır. Masum olduğunu söyleyip kendini savunsa da olayların arkasında Cemal’in parmağının olması, onun öfkesini ve direncini daha da körükler.

Bu süreçte en çok zorlananlardan biri Handan’dır. Karnındaki bebeğini korumak için ayakta kalmaya çalışırken çevresinden gelen baskılara da göğüs germek zorunda kalır. Cemal’in yanında çalışırken duymaması gereken bir konuşmaya kulak misafiri olan Fadi ise kalbiyle vicdanı arasında zor bir seçim yapmak durumunda kalır.

Öte yandan Sevda’nın babası karşısında dimdik durabilen Kral’a olan merakı giderek derinleşir ve bu merak onu kendi oyununu kurmaya iter.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kral Kaybederse dizisinin 20. bölümü 30 Eylül Salı akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.