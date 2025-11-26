Kral Kaybederse dizisinin final yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Yayınlana fragmanda son üç bölüm ayrıntısı dikkat çekti. Peki, Kral Kaybederse final bölümü ne zaman? Kral Kaybederse neden bitiyor?

KRAL KAYBEDERSE NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Fragmanda 'Son üç bölüm' başlığı dikkat çekerken, dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da 'Finale son 3 bölüm' ifadesi yer aldı.

Kral Kaybederse, 9 Aralık 2025 Salı günü ekrana gelecek 30. bölümüyle final yapacak. Dizinin final sebebi bilinmiyor.

KRAL KAYBEDERSE 28.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kenan, boşanmanın hemen ardından gelen haciz kararıyla hayatının en sarsıcı dönemine girer. Evinden ofisine kadar her şeye el konurken, arkadaşlarının desteğiyle daha mütevazı bir eve taşınır. Kontrolün tamamen elinden kaydığını hisseden Kenan, geceleri kabuslarla uyanır, titreme nöbetleri geçirir ve sonunda Dr. Gülser’e giderek çocukluk travmalarıyla ve iflasın ağırlığıyla yüzleşir.

Bu dönemde yeniden ilaç tedavisine başlayan Kenan’ın hayatına Semra adında sürpriz bir kadın girer. Semra’nın sınır tanımayan tavırları, Kenan’ın arkadaşlarında şüphe uyandırırken, Kenan ise çöküşün ortasında bu beklenmedik yakınlığa kapılır. Öte yandan, Fadi yeni evine yerleşir; düzen kurmaya ve işine yeniden sarılmaya çalışarak yeni hayatına merhaba der.