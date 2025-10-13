Kusursuz Cinayet filminin yönetmen koltuğunda Andrew Davis oturuyor. Filmin senaristliğini Frederick Knott, Patrick Smith Kelly üstleniyor. Peki, Kusursuz Cinayet filminin konusu ne? Kusursuz Cinayet filminin oyuncuları kim?

KUSURSUZ CİNAYET FİLMİNİN KONUSU NE?

Zengin bir aileden gelen Emily Bradford (Gwyneth Paltrow), başarılı bir işadamı olan Steven Taylor (Michael Douglas) ile evlidir. Ancak Emily, kocasını sanatçı olan David Shaw (Viggo Mortensen) ile aldatıyordur. Steven bunu bilmektedir ama hiçbirşey yokmuş gibi davranıyordur. Daha sonra Steven, David’e şantaj yapıp karısını öldürmesini ister.

KUSURSUZ CİNAYET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Michael Douglas

Viggo Mortensen

Gwyneth Paltrow

Novella Nelson

David Suchet

Michael P. Moran

Sarita Choudhury

Stephen Singer

Reed Birney

Peter Benson

KUSURSUZ CİNAYET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kusursuz Cinayet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.