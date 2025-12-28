Resmi temaslar başladı... Oğuz Aydın'dan Trabzonspor kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.12.2025 09:40:00
Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın için Trabzonspor'un teklif yaptığı, milli oyuncunun da transfere sıcak baktığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Oğuz Aydın'a Trabzonspor talip oldu. Karadeniz ekibi, milli futbolcu için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı.

Fenerbahçe ile resmi temaslara başlayan Trabzonpor, Sabah'a göre Oğuz Aydın için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

OĞUZ AYDIN TEKLİFE SICAK

Oğuz Aydın'ın da Trabzonspor'da forma giymeye sıcak baktığı haber detayında yer aldı. Fatih Tekke, Alanyaspor'da forma giydiği dönemde milli futbolcunun hocalığını yapmıştı.

Fatih Tekke'nin Oğuz Aydın'ı sol kanatta ilk 11 oyuncusu olarak düşündüğü vurgulandı.

FENERBAHÇE 6 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkıp sadece 863 dakika süre alabilen Oğuz Aydın, 2 asistlik skor katkısı verdi.

Fenerbahçe, Oğuz Aydın için Alanyaspor'a 2024-25 sezonu başında 6 milyon Euro bonservis ödemişti.

