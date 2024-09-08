Yayınlanma: 08.09.2024 - 17:02

Güncelleme: 08.09.2024 - 17:02

NOW TV'de yayınlanacak olan Leyla adlı dizinin oyuncu kadrosu netleşti. Ay Yapım imzalı dizi yeni sezonda oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Peki, Leyla dizisi konusu nedir? Leyla dizisi oyuncuları kimler? Leyla dizisi ne zaman başlayacak?

LEYLA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur’dan intikamını almak için geri döner. "Leyla" bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.

Brezilya’da yayınlandığı dönem tüm Latin Amerika’yı etkisi altına alıp izlenme rekorları kıran ‘Avenida Brazil’ isimli diziden uyarlanan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet.." çarşamba akşamları yayımlanacak.

LEYLA DİZİSİ KADROSU

NOW’da ekranlara gelecek dizi Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt’u kadrosunda buluşturuyor.

LEYLA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

‘Leyla’, 11 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de NOW’da başlıyor.