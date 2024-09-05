Amazon Prime Video, Atatürk dizisi ve filmlerini Türkiye’de yayımlayacak

Yayınlanma: 05.09.2024 - 13:37

Güncelleme: 05.09.2024 - 13:37

Amazon Prime Video, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan "Atatürk 1881-1919" yapımını hem film hem de dizi formatında kütüphanesine ekleme kararı aldı. Disney+ tarafından iptal edilen proje, Prime Video sayesinde yeniden hayat buluyor.

Üç yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan yapım, aslında altı bölümlük bir dizi olarak planlanmıştı, ancak Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında iki bölümlük bir film olarak sinemalarda gösterime girmişti. Şimdi ise Prime Video, bu yapımı hem film hem de dizi formatında izleyicilere sunacak.

Yapımın ilk filmi, 1881-1915 yılları arasındaki dönemi kapsayarak Mustafa Kemal’in çocukluğundan lider ve kahraman olma sürecine kadar olan gelişimini anlatıyor. Atatürk’ün bir subay, insan, arkadaş, aşık ve çocuk olarak karakterini şekillendiren olayları işleyen film, onun ulusal bir kahraman olma yolculuğunu ve “Atatürk” unvanını nasıl kazandığını gözler önüne seriyor.

İkinci film ise 1915’teki Çanakkale Cephesi’ndeki büyük sınavından başlayarak, Doğu Cephesi’nde Ruslara ve Suriye cephesinde İngilizlere karşı verdiği bağımsızlık mücadelesini anlatıyor. Film, Mustafa Kemal’in 1. Dünya Savaşı’nı kaybetmeyen tek Osmanlı subayı olarak tarihe geçişini de vurguluyor.

NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Prime Video, önceki yıl sinemalarda büyük ilgi gören "Atatürk 1881-1919" filmlerini ve altı bölümlük dizi versiyonunu izleyicileriyle buluşturacak. İlk film 9 Eylül’de, ikinci film ise Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yıldönümü olan 29 Ekim’de yayınlanacak. Dizi versiyonu ise 10 Kasım’dan itibaren Prime Video Türkiye’de izlenebilecek.

Yapımın yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin, senaristliğini ise Necati Şahin üstlenirken, Mustafa Kemal rolünde Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım rolünde Songül Öden, Enver Paşa rolünde Sarp Akkaya ve Madame Corinne rolünde Esra Bilgiç yer alıyor. Kadroda ayrıca tarih danışmanları Orhan Çekiç, Saadet Özen ve Hacı Mehmet Duranoğlu, askeri danışman Tuncel Koç, askeri kostüm danışmanı Kadir Türker Geçer ve Osmanlı Türkçesi danışmanı Üzeyir Karataş bulunuyor.