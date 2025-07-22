Lübnan Semaları (Skies of Lebanon) filminin konusu ne? Lübnan Semaları filminin oyuncuları kim?

Lübnan Semaları filminin yönetmen koltuğunda Chloé Mazlo oturuyor. Filmin senaristliğini Chloé Mazlo, Yacine Badday üstleniyor. Peki, Lübnan Semaları filminin konusu ne? Lübnan Semaları filminin oyuncuları kim?

LÜBNAN SEMALARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Ellili yıllarda genç Alice, doğum yeri olan İsviçre dağlarını terk ederek Beyrut'un güneşli ve hareketli kıyılarına gider. İlk Lübnanlıyı uzaya göndermeyi amaçlayan ilginç bir astrofizikçi olan Joseph'e delicesine aşık olur. Alice, Joseph'in akrabalarına çabucak uyum sağlar, ancak yıllarca süren mutluluktan sonra iç savaş, çiftin mutluluğunu tehdit eder.

LÜBNAN SEMALARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alba Rohrwacher

Wajdi Mouawad

Isabelle Zighondi

LÜBNAN SEMALARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Lübnan Semaları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.