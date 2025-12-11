Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.12.2025 00:26:00
MasterChef All Star Altın Kupa’da heyecan, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Peki, MasterChef All Star Altın Kupa'da üçüncü dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Aralık Çarşamba günü MasterChef All Star Altın Kupa'da eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star Altın Kupa’da heyecan, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Düello şeklinde oynanan son dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacılardan “dünyadan ekmek arası yemekler” yapmalarını istedi. Peki, MasterChef All Star Altın Kupa'da üçüncü dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Aralık Çarşamba günü MasterChef All Star Altın Kupa'da eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA’DA DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. 

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Erim oldu. 

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'nın günün eleme adayı Barış oldu. 

