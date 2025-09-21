MasterChef Türkiye, haftanın elenme heyecanıyla ekranlara geliyor. Birbirinden iddialı yarışmacılar eleme potasında ter dökerken, izleyiciler "MasterChef kim elendi, elenen isim belli oldu mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, MasterChef kim elendi? 21 Eylül 2025 MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları...

HAFTANIN MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

NİSA

FURKAN

BARIŞ

İREM

MURAT CAN

ÇAĞATAY

SEZER

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

TV8 MasterChef'te elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Eleme oyununun tamamlanmasının ardından Somer, Mehmet ve Danilo Şef'in vereceği karar ile elenen isim açıklanacak.