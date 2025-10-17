Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu sezonda eleme potasına dahil olan yarışmacılar araştırılıyor. Peki, MasterChef'te 16 Ekim'de eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın 3. takım oyununu kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Mavi takımdan bireysel dokunulmazlığın sahibi olan isim Özkan oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de Onur, Cansu, Murat Can ve Nisa haftanın ilk takım oyunlarının ardından potaya girmişti. 3. takım oyununun ardından potaya giren yarışmacılar Sezer ve Barış oldu.