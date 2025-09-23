Cumhuriyet Gazetesi Logo
MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 22 Eylül 2025 Pazartesi Masterchef'te takım kaptanları kim oldu?

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 22 Eylül 2025 Pazartesi Masterchef'te takım kaptanları kim oldu?

23.09.2025 00:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 22 Eylül 2025 Pazartesi Masterchef'te takım kaptanları kim oldu?

Masterchef Türkiye'de kaptanlık oyunu için bir araya gelen yarışmacılar, hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 22 Eylül 2025 Pazartesi Masterchef'te takım kaptanları kim oldu?

Masterchef Türkiye'de takım kaptanları merak konusu oldu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 22 Eylül 2025 Pazartesi Masterchef'te takım kaptanları kim oldu?

Image

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in takım kaptanları belli oldu. Mavi takımın kaptanı Çağatay ve kırmızı takımın kaptanı Ayla oldu. 

MASTERCHEF TAKIMLARI

Image

Mavi Takım Kaptanı: Çağatay

Hakan

Sümeyye

Gizem

Onur

Murat Can

Barış

Cansu

Ayten

Nisa

Image

Kırmızı Takım Kaptanı: Ayla

Furkan

Özkan

Sezer

Mert

İhsan

Eylül

Aslı

Çağlar

Meryem

İlgili Konular: #Masterchef Türkiye #MasterChef #masterchef kaptanlık oyunu