Masterchef Türkiye'de takım kaptanları merak konusu oldu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 22 Eylül 2025 Pazartesi Masterchef'te takım kaptanları kim oldu?
MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 2025'in takım kaptanları belli oldu. Mavi takımın kaptanı Çağatay ve kırmızı takımın kaptanı Ayla oldu.
MASTERCHEF TAKIMLARI
Mavi Takım Kaptanı: Çağatay
Hakan
Sümeyye
Gizem
Onur
Murat Can
Barış
Cansu
Ayten
Nisa
Kırmızı Takım Kaptanı: Ayla
Furkan
Özkan
Sezer
Mert
İhsan
Eylül
Aslı
Çağlar
Meryem