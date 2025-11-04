MasterChef Türkiye’de haftanın ilk takım oyunu kazananı belli oldu. Yarışmacılar, dokunulmazlık sahibi olabilmek için büyük bir mücadele verdi. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3 Kasım Pazartesi günü MasterChef'te eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANG İ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF B İREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Murat Can oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Gizem ve Çağlar oldu.