MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar mavi takımın kaptanlığı için ter döktü. Yarışmacıların annelerinin konuk olduğu yeni bölümde yarışmacılar finale yaklaşırken kıyasıya rekabet etti. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 23 Kasım'da MasterChef'te kim kazandı, takımlarda kimler var?
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE MAVİ TAKIMIN KAPTANLIĞINI KİM KAZANDI?
MasterChef'te mavi takımın kaptanı olarak şefler tarafından seçilen yarışmacı Muratcan oldu.
MASTERCHEF'TE KIRMIZI TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takımın kaptanı olarak seçilen Muratcan, kırmızı takımın kaptanını Özkan olarak belirledi.
MASTERCHEF'TE YENİ HAFTANIN TAKIMLARI
KIRMIZI TAKIM
Özkan
Gizem
Sümeyye
Hakan
Barış
MAVİ TAKIM
Muratcan
Çağla
Ayla
Sezer
Mert
MASTERCHEF'TE DÜN KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de 22 Kasım'da gerçekleşen eleme gecesinde yarışmaya veda eden yarışmacı Furkan oldu.