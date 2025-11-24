MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar mavi takımın kaptanlığı için ter döktü. Yarışmacıların annelerinin konuk olduğu yeni bölümde yarışmacılar finale yaklaşırken kıyasıya rekabet etti. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 23 Kasım'da MasterChef'te kim kazandı, takımlarda kimler var?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE MAVİ TAKIMIN KAPTANLIĞINI KİM KAZANDI?

MasterChef'te mavi takımın kaptanı olarak şefler tarafından seçilen yarışmacı Muratcan oldu.

MASTERCHEF'TE KIRMIZI TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takımın kaptanı olarak seçilen Muratcan, kırmızı takımın kaptanını Özkan olarak belirledi.

MASTERCHEF'TE YENİ HAFTANIN TAKIMLARI

KIRMIZI TAKIM

Özkan

Gizem

Sümeyye

Hakan

Barış

MAVİ TAKIM

Muratcan

Çağla

Ayla

Sezer

Mert

MASTERCHEF'TE DÜN KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 22 Kasım'da gerçekleşen eleme gecesinde yarışmaya veda eden yarışmacı Furkan oldu.