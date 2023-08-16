MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları belli oldu mu? 15 Ağustos MasterChef eleme adayları kim?
TV8 ekranlarında yayımlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2023 All Star'da mavi ve kırmızı takımları arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef hakkında internette aramalar hız kazandı. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları belli oldu mu? 15 Ağustos MasterChef eleme adayları kim?
MasterChef'te ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Esnaf lokantası konseptine uygun yemekler yapan yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları belli oldu mu? 15 Ağustos MasterChef eleme adayları kim? İşte MasterChef eleme adayları...
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef haftanın ilk takım oyunu ile izleyici ile buluştu. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ilk dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım oldu.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye verdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Barbaros bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Dokunulmazlığı kazanan Barbaros, haftanın ilk eleme adayı olarak Sergen'in ismini verirken, ikinci eleme adayı takım oylaması sonucunda Esra oldu.
Mavi Takım
Azize - Kaptan
Sergen
Dilara
Tanya
Barbaros
Sefa
Gamze
Esra
Rıfat
Alican
Kırmızı Takım
Kıvanç - Kaptan
Tahsin
Ayaz
Tolga
Eray
Barış
Suna
Çağatay
Batuhan
Eda
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