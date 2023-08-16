MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları belli oldu mu? 15 Ağustos MasterChef eleme adayları kim?

TV8 ekranlarında yayımlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2023 All Star'da mavi ve kırmızı takımları arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef hakkında internette aramalar hız kazandı. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları belli oldu mu? 15 Ağustos MasterChef eleme adayları kim?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 11:10
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları belli oldu mu? 15 Ağustos MasterChef eleme adayları kim?
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MasterChef'te ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Esnaf lokantası konseptine uygun yemekler yapan yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları belli oldu mu? 15 Ağustos MasterChef eleme adayları kim? İşte MasterChef eleme adayları...

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef haftanın ilk takım oyunu ile izleyici ile buluştu. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ilk dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye verdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Barbaros bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan Barbaros, haftanın ilk eleme adayı olarak Sergen'in ismini verirken, ikinci eleme adayı takım oylaması sonucunda Esra oldu.

Mavi Takım

Azize - Kaptan

Sergen

Dilara

Tanya

Barbaros

Sefa

Gamze

Esra

Rıfat

Alican

Kırmızı Takım

Kıvanç - Kaptan

Tahsin

Ayaz

Tolga

Eray

Barış

Suna

Çağatay

Batuhan

Eda


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