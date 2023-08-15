MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Ağustos MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef'te kaptanlık oyununun kimin kazandığı belli oldu. 14 Ağustos'ta oynanan oyunda kırmızı ve mavi takımın kaptanını öğrenmek isteyenler internette aramalara başladı. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Ağustos MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2023 - 17:18
MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Ağustos MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?
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MasterChef 2023 All Star yarışmasında dün akşam kaptanlık oyunu oynandı. Nefeslerin tutulduğu yarışmada kırmız ve mavi takımın kaptanları belli oldu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Ağustos MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şefler, verilen süre sonunda yarışmacılar tarafından hazırlanan yemekleri tadarak yeni mavi takım kaptanını seçti.

MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Kritik oyun sonunda yapılan tadım değerlendirmesinin ardından en başarılı yemeği çıkaran isim Azize oldu.

MASTERCHEF'TE KIRMIZI TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef 2023 All Star kaptanlık oyununda başarılı olan ve mavi takım kaptanlığını kazanan Azize, kırmızı takım kaptanı olarak Kıvanç'ı seçti.

MAVİ TAKIMIN KADROSU:

  • Azize
  • Sergen
  • Dilara
  • Tanya
  • Barbaros
  • Sefa
  • Gamze
  • Esra
  • Rıfat
  • Alican

KIRMIZI TAKIMIN KADROSU:

  • Kıvanç
  • Tahsin
  • Ayaz
  • Tolga
  • Eray
  • Barış
  • Suna
  • Çağatay
  • Batuhan
  • Eda

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