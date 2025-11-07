Meryem filminin yönetmenliğini Atalay Taşdiken üstleniyor. Peki, Meryem filminin konusu ne? Meryem filminin oyuncuları kim?

MERYEM FİLMİNİN KONUSU NE?

17- 18 yaşlarında, güzelliği ile tüm kasabanın ilgisini çeken Meryem'e, aynı kasabada yaşayan ve oğulları İstanbul'da çalışan bir aile talip olmuş ve 10 gün içerisinde nişan, kına gecesi ve düğün yapılmıştır. Meryem 'in Kocası Mustafa, düğünden ancak bir kaç gün önce gelmiş ve 6 gün evli kaldıktan sonra "Bir düzen kurar, seni de İstanbul'a alırım" diyerek yaşadığı şehir olan İstanbul'a dönmüştür. Filmin esas cümlesi olan "Bekleyen Masumdur" bundan sonra devreye girer ve Meryem'i nelerin beklediğini görürüz" dedi.

MERYEM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Zerrin Sümer

Serhat Özcan

Zeynep Çamcı

Mehmet Usta

MERYEM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Meryem filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.