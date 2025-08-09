Metruk Adam filminin yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı oturuyor. Filmin senaristliğini Deniz Madanoğlu, Murat Uyurkulak üstleniyor. Peki, Metruk Adam filminin konusu ne? Metruk Adam filminin oyuncuları kim?

METRUK ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Ruhu yaralı bir adam olan Baran, abisine ait olan ve ailesi tarafından üzerine yıkılan suç nedeniyle yıllarca hapishanede kalır. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra hayata tutunmaya çalışan Baran, bu amaçla bir tamirhane açmak ister. Ancak bu sırada ailesinin geçirdiği kaza ve Baran’ın duvarlarını indiren yeğeni Lidya, ona sil baştan bir hayat yazacaktır. Yaşadığı aksiliklere rağmen pes etmeyen Baran’ın Lidya için verdiği mücadele onun yaralı ruhunu da tamir eder.

METRUK ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mert Ramazan Demir

Ada Erma

Rahim Can Kapkap

Ercan Kesal

METRUK ADAM FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Metruk Adam filmi 22 Ağustos'ta Netflix'te yayımlanacak.