Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filminin yönetmen koltuğunda Kyle Balda, Brad Ableson oturuyor. Filmin senaristliğini Cinco Paul, Brian Lynch üstleniyor. Peki, Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filminin konusu ne? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filminin oyuncuları kim?
GRU'NUN YÜKSELİŞİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Gru, 1970’lerin ortasında dönemin modası saçları ve İspanyol paça kot pantolonlarıyla banliyöde büyümüştür. Kötü 6 olarak bilinen kötüler grubunun hayranı olarak onlara katılabilecek kadar kötü olma planları yapmıştır. Neyse ki sadık takipçileri olan ve kargaşa yaratan Minyonlar’ın desteğini alır. Kevin, Stuart, Bob ve Otto birlikte yeni bir Minyon desteği ve mutlu etme arzusuyla Gru ile birlikte ilk sığınaklarını yapmak üzere yeteneklerini kullanırlar ve ilk silahlarını da deneyimleyerek ilk görevlerini de başarıyla tamamlarlar. Kötü 6, liderleri efsane dövüşçü Wild Knuckles görevden atıldığında Gru, yeni üyeleri olmak için görüşme yapar. Fakat görüşme iyi gitmez ve hatta onları zekasıyla alt ettiğinde bir anda kendini en kötülerin ölümlü düşmanı olarak bulur. Gru kaçarken olasılık dışı bir kaynağı, Wild Knuckles'ı rehber olarak kullanır ve kötü adamların bile arkadaşlarından biraz yardıma ihtiyaç duyduğunu keşfeder.
GRU'NUN YÜKSELİŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Steve Carell
Lucy Lawless
Michelle Yeoh
Jean-Claude Van Damme
Julie Andrews
Dolph Lundgren
Taraji P. Henson
Alan Arkin
Danny Trejo
Russell Brand
RZA
Pierre Coffin
Michael Beattie
Will Arnett
Steve Coogan
Colette Whitaker
GRU'NUN YÜKSELİŞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.