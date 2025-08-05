Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filminin yönetmen koltuğunda Kyle Balda, Brad Ableson oturuyor. Filmin senaristliğini Cinco Paul, Brian Lynch üstleniyor. Peki, Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filminin konusu ne? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filminin oyuncuları kim?

GRU'NUN YÜKSELİŞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Gru, 1970’lerin ortasında dönemin modası saçları ve İspanyol paça kot pantolonlarıyla banliyöde büyümüştür. Kötü 6 olarak bilinen kötüler grubunun hayranı olarak onlara katılabilecek kadar kötü olma planları yapmıştır. Neyse ki sadık takipçileri olan ve kargaşa yaratan Minyonlar’ın desteğini alır. Kevin, Stuart, Bob ve Otto birlikte yeni bir Minyon desteği ve mutlu etme arzusuyla Gru ile birlikte ilk sığınaklarını yapmak üzere yeteneklerini kullanırlar ve ilk silahlarını da deneyimleyerek ilk görevlerini de başarıyla tamamlarlar. Kötü 6, liderleri efsane dövüşçü Wild Knuckles görevden atıldığında Gru, yeni üyeleri olmak için görüşme yapar. Fakat görüşme iyi gitmez ve hatta onları zekasıyla alt ettiğinde bir anda kendini en kötülerin ölümlü düşmanı olarak bulur. Gru kaçarken olasılık dışı bir kaynağı, Wild Knuckles'ı rehber olarak kullanır ve kötü adamların bile arkadaşlarından biraz yardıma ihtiyaç duyduğunu keşfeder.

GRU'NUN YÜKSELİŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Steve Carell

Lucy Lawless

Michelle Yeoh

Jean-Claude Van Damme

Julie Andrews

Dolph Lundgren

Taraji P. Henson

Alan Arkin

Danny Trejo

Russell Brand

RZA

Pierre Coffin

Michael Beattie

Will Arnett

Steve Coogan

Colette Whitaker

GRU'NUN YÜKSELİŞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.