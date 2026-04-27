Mukadderat filminin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor. Filmin senaristliğini ise Erdi Işık üstleniyor. Peki, Mukadderat filminin konusu ne? Mukadderat filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

MUKADDERAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Eşini kaybettikten sonra yalnız kalma korkusu yaşayan Sultan, çocuklarına hemen evlenmek istediğini söyler. Ancak çocukları babalarının ölümünün üzerinden henüz bir gün geçmişken bunu doğru bulmazlar. Çocukları ne yapsalar da Sultan bu isteğinden vazgeçmez. Bir yandan kendine iyi bir eş adayı ararken bir yandan ticarete atılır ve bir kadın olarak yapamazsın dedikleri her şeyi yapmaya başlar. Evini pansiyona çevirip işletir, pazarda bir tezgah açar ve erkek satıcılarla mücadele eder. Sultan'ın bu tavrı ilçedeki diğer kadınlara da örnek olur ve onlar da eşlerinden bağımsız bir hayat yaşayıp Sultan gibi pansiyonda ve pazarda çalışmaya başlarlar. Sultan'ın bu mücadelesi ilçedeki kadınların da örgütlenmesine, kendi kimliklerini kazanmasına sebep olmuştur.

MUKADDERAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nur Sürer

Aslıhan Gürbüz

Osman Sonant

Cem Zeynel Kılıç

Osman Alkaş

Sacide Taşaner

MUKADDERAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mukadderat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.