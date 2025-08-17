Namuslu filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini Başar Sabuncu üstleniyor. Peki, Namuslu filminin konusu ne? Namuslu filminin oyuncuları kim?

NAMUSLU FİLMİNİN KONUSU NE?

Ali Rıza Öğün (Şener Şen), kendi halinde dürüst, namuslu bir mutemettir. Bu özellikleriyle çevresinde hor görülür, kendisine saygı gösterilmez. Bir ay başı çalıştığı dairenin maaşlarını almak için Merkez Bankası'na gider. Güvenlik görevlisi daha önce istifa ettiği için yalnızdır. Çıkışta parayı iki soyguncuya kaptırır. Şüpheler Ali Rıza üzerinde yoğunlaşır. O ne kadar reddetse de herkes paranın onda olduğunu sanır ve ortak olmaya çalışır. Böylece Ali Rıza'nın itibarı birden artar. Sonunda Ali Rıza hırsız damgası yiyerek itibar görmeye tahammül edemez hâle gelir ve çevresinden intikam almaya karar verir.

NAMUSLU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şener Şen - Ali Rıza Öğün

Adile Naşit - Kaynana

Ayşen Gruda - Naciye Öğün

Erdal Özyağcılar - Mustafa

Ergün Uçucu - Genel Müdür (ses. Sadrettin Kılıç)

Zihni Küçümen - Necati

Necati Bilgiç - Ergün

Metin Çeliker - Remzi (ses. Şahin Çelik)

Tuncer Sevi - Çaycı Hüseyin (ses. Levent Dönmez)

Bilge Zobu - Müteahhit

Sevim Çalışgir - İffet

Kadri Ögelman - Ev Sahibi Hacı Bey (ses. Süha Tuna)

Meray Ülgen - Fehmi (ses. Özdemir Han)

Metin Çekmez - Kasap

Mehmet Devran

Sevil Uluyol - Ali Rıza'nın iş arkadaşı

Dursun Ali Sarıoğlu - İlyas

Ali Demirel - Masör

Hülya Kutlubay - Gönül

Haşmet Zeybek - Recep

Oktay Güzeloğlu - İsmail

Yaşar Güner - Kazım

Mesut Sürmeli - Gazete patronu

NAMUSLU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Namuslu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.