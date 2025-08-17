Namuslu filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini Başar Sabuncu üstleniyor. Peki, Namuslu filminin konusu ne? Namuslu filminin oyuncuları kim?
NAMUSLU FİLMİNİN KONUSU NE?
Ali Rıza Öğün (Şener Şen), kendi halinde dürüst, namuslu bir mutemettir. Bu özellikleriyle çevresinde hor görülür, kendisine saygı gösterilmez. Bir ay başı çalıştığı dairenin maaşlarını almak için Merkez Bankası'na gider. Güvenlik görevlisi daha önce istifa ettiği için yalnızdır. Çıkışta parayı iki soyguncuya kaptırır. Şüpheler Ali Rıza üzerinde yoğunlaşır. O ne kadar reddetse de herkes paranın onda olduğunu sanır ve ortak olmaya çalışır. Böylece Ali Rıza'nın itibarı birden artar. Sonunda Ali Rıza hırsız damgası yiyerek itibar görmeye tahammül edemez hâle gelir ve çevresinden intikam almaya karar verir.
NAMUSLU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Şener Şen - Ali Rıza Öğün
Adile Naşit - Kaynana
Ayşen Gruda - Naciye Öğün
Erdal Özyağcılar - Mustafa
Ergün Uçucu - Genel Müdür (ses. Sadrettin Kılıç)
Zihni Küçümen - Necati
Necati Bilgiç - Ergün
Metin Çeliker - Remzi (ses. Şahin Çelik)
Tuncer Sevi - Çaycı Hüseyin (ses. Levent Dönmez)
Bilge Zobu - Müteahhit
Sevim Çalışgir - İffet
Kadri Ögelman - Ev Sahibi Hacı Bey (ses. Süha Tuna)
Meray Ülgen - Fehmi (ses. Özdemir Han)
Metin Çekmez - Kasap
Mehmet Devran
Sevil Uluyol - Ali Rıza'nın iş arkadaşı
Dursun Ali Sarıoğlu - İlyas
Ali Demirel - Masör
Hülya Kutlubay - Gönül
Haşmet Zeybek - Recep
Oktay Güzeloğlu - İsmail
Yaşar Güner - Kazım
Mesut Sürmeli - Gazete patronu
NAMUSLU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Namuslu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.