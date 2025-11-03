Nehir Kırmızı Akar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini AWes Miller üstleniyor. Peki, Nehir Kırmızı Akar filminin konusu ne? Nehir Kırmızı Akar filminin oyuncuları kim?

NEHİR KIRMIZI AKAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Hayatını kanunların objektif ve samimice uygulanmasına adamış, kendisine saygı duyulan bir yargıç olan Charles Coleman (Taye Diggs) etrafında odaklanan filmde oğlu ters giden bir polis çevirmesinde vurulan Coleman, dedektif arkadaşı Horace’tan (John Cusack) yardım ister. Daha önce de buna benzer bir olaya karışan iki polisin görevlerini kötü kullandıklarını fark ederler. Muhafaza etmeye yemin ettiği sistem tarafından ihanete uğrayan yargıç, aynı polisler yüzünden oğlunu kaybeden başka bir babayla (George Lopez) iletişime geçer. İkili birlikte intikam almaya karar verir...

NEHİR KIRMIZI AKAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Clifton Collins Jr.

Gianni Capaldi

Taye Diggs

John Cusack

George Lopez

Luke Hemsworth

Steven Berrebi

Jaqueline Fleming

Jennifer Tao

NEHİR KIRMIZI AKAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Nehir Kırmızı Akar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlendi.