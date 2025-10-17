O da Bir Şey mi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Pelin Esmer üstleniyor. Peki, O da Bir Şey mi filminin konusu ne? O da Bir Şey mi filminin oyuncuları kim?
O DA BİR ŞEY Mİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, Söke’de doğup büyüyen otel görevlisi bir genç kızla, İstanbul’da yaşayan tanınmış bir yönetmenin iç içe geçen hayatlarını konu alıyor.
O DA BİR ŞEY Mİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Timuçin Esen
Merve Asya Özgür
İpek Bilgin
Nur Sürer
Mehmet Kurtuluş
Şebnem Hassanisoughi
Asiye Dinçsoy
Oğuz Kara
Sermet Yeşil
Nilay Erdönmez
Fehmi Karaarslan
Laçin Ceylan
O DA BİR ŞEY Mİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
O da Bir Şey mi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.