O da Bir Şey mi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Pelin Esmer üstleniyor. Peki, O da Bir Şey mi filminin konusu ne? O da Bir Şey mi filminin oyuncuları kim?

O DA BİR ŞEY Mİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Söke’de doğup büyüyen otel görevlisi bir genç kızla, İstanbul’da yaşayan tanınmış bir yönetmenin iç içe geçen hayatlarını konu alıyor.

O DA BİR ŞEY Mİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Timuçin Esen

Merve Asya Özgür

İpek Bilgin

Nur Sürer

Mehmet Kurtuluş

Şebnem Hassanisoughi

Asiye Dinçsoy

Oğuz Kara

Sermet Yeşil

Nilay Erdönmez

Fehmi Karaarslan

Laçin Ceylan

O DA BİR ŞEY Mİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

O da Bir Şey mi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.