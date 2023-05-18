Yayınlanma: 18.05.2023 - 22:31

Güncelleme: 18.05.2023 - 22:31

FOX TV'de 5 sezon boyunca ekrana gelen O Hayat Benim dizisinin Nuran'ı Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yeni projesi hayranlarını sevindirdi. Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Yeşim Ceren Bozoğlu sahneye iddialı bir oyunla dönüyor. Başarılı oyuncu Umut Demirkır‘la birlikte “Bir Kurbağanın Anatomisi” adı bir oyun yazdı. Bu oyunla 19 sene sonra tiyatro sahnesine geri dönen Bozoğlu yarın yapılacak galanın heyecanını yaşıyor.

Oyunda Adem ve Havva’dan başlayan kadın erkek ilişkisi mitolojik ve esprili bir dille anlatılıyor. Yeşim Ceren Bozoğlu, sahnede 25 farklı karaktere can veriyor ve çeşitli erkek tiplerini; kurbağalar üzerinden betimleyerek seyirciye aktarmaya hazırlanıyor. Oyunun promiyeri 19 Mayıs Cuma günü Tiyato Kılçık‘da yapılacak.

FOX TV'DE FIRTINA ESTİRMİŞTİ

O hayat benim dizisinde Nuran karakterine can veren Yelim Ceren Bozoğlu bu diziyle büyük ses getirmişti. Dizi final yaptıktan sonra başarılı oyuncu uzun bir süre setlerden uzak kalmıştı.

O Hayat Benim, Pastel Film imzalı 16 Şubat 2014 tarihinde FOX'ta yayınlanmaya başlayan aşk ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Yönetmenliğini dokuzuncu bölüme kadar Merve Girgin, onuncu bölümden itibaren Yıldız Hülya Bilban, otuz birinci bölümden itibaren Hamdi Alkan ve sonraki kalan bölümleri ise Sadullah Şentürk üstlenmiştir. Başrollerini Ezgi Asaroğlu, Ceren Moray ve Keremcem paylaşmaktadır. 4 sezondan oluşan dizi, 2 Mayıs 2017 akşamı yayınlanan 131. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etmiştir.

