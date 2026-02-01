Oh Olsun filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini Sadık Şendil üstleniyor. Peki, Oh Olsun filminin konusu ne? Oh Olsun filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

OH OLSUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Zengin bir fabrikatör olan Fehmi Haznedar'ın üç oğlu vardır. Büyük oğlu Fazıl biraz saftır ve yanında çalışmaktadır. Ortanca oğlu Ferit üniversitede okumakta ancak derslerden çok kızlarla ilgilenmektedir. Küçük oğlu Ferdi ise lise öğrencisidir ancak okulu önemsemez, karnesindeki kötü notları kalemle değiştirir. Oğullarının yaptıklarını öğrenen Fehmi Haznedar ceza olarak üç oğlunu da fabrikada işçi yapar ve çırak olarak Burhan Usta'nın yanına verir. Sonrasında Ferit Burhan Usta'nın aynı fabrikada çalışan kızı Alev'i görür, aşık olur ve olaylar gelişir.

OH OLSUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Metin Akpınar

Münir Özkul

Adile Naşit

Halit Akçatepe

Tarık Akan

İhsan Yüce

Hulusi Kentmen

Hale Soygazi

Hakkı Kıvanç

Mürüvvet Sim

Faik Coşkun

OH OLSUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Oh Olsun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.