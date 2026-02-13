Ölüm Yarışı 2 filminin yönetmen koltuğunda Roel Reiné oturuyor. Filmin senaristliğini Paul W. S. Anderson ve Tony Giglio üstleniyor. Peki, Ölüm Yarışı 2 filminin konusu ne? Ölüm Yarışı 2 filminin oyuncuları kim?
ÖLÜM YARIŞI 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Carl Lucas, paonku ain emriyle birkaç adamla banka soygunu yapmaya gider. Soyguncular içeri girdikten sonra kaçış şoförü Carl Lucas, iki polis memurunun bankadan içeri girdiğini görür. Adamlara bankadan çıkmalarını emretmesine rağmen emre karşı gelen soyguncular polislerle karşı karşıya gelirler. Duruma müdahale etmek için içeri giren Carl Lucas polisleri öldürmek zorunda kalır. Soyguncular dışarı çıktıktan sonra banka alarm verir. Bunun üzerine polis araçları soyguncuların aracını takip etmeye başlar. Polislerin görmediği bir anda Carl Lucas, soyguncuları araçtan indirir. Soyguncular yaya olarak kaçarken polisler Carl Lucas'ın aracını takip eder. Daha sonra polisler tarafından yakalanan Carl Lucas, Terminal Adası Hapishanesine gönderilir.
O zamanlar hapishane sistemi çöktüğü için hapishaneleri artık kâr amacı güden özel kuruluşlar işletmektedir. Terminal Adası Hapishanesi internetten canlı olarak bir dizi kafes dövüşü yayınlanmaktadır. Mahkûmlar ölümüne dövüşürken hapishane işletmenleri izlenme oranlarından ciddi miktarda kâr elde etmektedir. Televizyondan Carl Lucas'ın Terminal Adası'na gönderildiğini öğrenen Markus Kane, Carl Lucas'ın hapishane şiddetine dayanamayıp hapishaneden çıkmak için aleyhinde tanıklık edebileceğini düşünür ve Carl Lucas'ın işini bitirmeleri için bazı Terminal Adası mahkûmlarına para öder.
ÖLÜM YARIŞI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Luke Goss - Carl "Luke" Lucas / Frankenstein
Robin Shou - 14K
Deobia Oparei - Big Bill
Henie Bosman - Xander Grady
Sean Higgs - Hill Billy
Chase Armitage - Apache
Michael Solomon - The Sheik
Trayan Milenov-Troy - Scarface
Tanit Phoenix - Katrina Banks
Lauren Cohan - September Jones
Fred Koehler - Lists
Ving Rhames - R. H. Weyland
Danny Trejo - Goldberg
Sean Bean - Markus Kane
Patrick Lyster - Medford Parks
Joe Vaz - Rocco
ÖLÜM YARIŞI 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ölüm Yarışı 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.