Ölüm Yarışı 2 filminin yönetmen koltuğunda Roel Reiné oturuyor. Filmin senaristliğini Paul W. S. Anderson ve Tony Giglio üstleniyor. Peki, Ölüm Yarışı 2 filminin konusu ne? Ölüm Yarışı 2 filminin oyuncuları kim?

ÖLÜM YARIŞI 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Carl Lucas, paonku ain emriyle birkaç adamla banka soygunu yapmaya gider. Soyguncular içeri girdikten sonra kaçış şoförü Carl Lucas, iki polis memurunun bankadan içeri girdiğini görür. Adamlara bankadan çıkmalarını emretmesine rağmen emre karşı gelen soyguncular polislerle karşı karşıya gelirler. Duruma müdahale etmek için içeri giren Carl Lucas polisleri öldürmek zorunda kalır. Soyguncular dışarı çıktıktan sonra banka alarm verir. Bunun üzerine polis araçları soyguncuların aracını takip etmeye başlar. Polislerin görmediği bir anda Carl Lucas, soyguncuları araçtan indirir. Soyguncular yaya olarak kaçarken polisler Carl Lucas'ın aracını takip eder. Daha sonra polisler tarafından yakalanan Carl Lucas, Terminal Adası Hapishanesine gönderilir.

O zamanlar hapishane sistemi çöktüğü için hapishaneleri artık kâr amacı güden özel kuruluşlar işletmektedir. Terminal Adası Hapishanesi internetten canlı olarak bir dizi kafes dövüşü yayınlanmaktadır. Mahkûmlar ölümüne dövüşürken hapishane işletmenleri izlenme oranlarından ciddi miktarda kâr elde etmektedir. Televizyondan Carl Lucas'ın Terminal Adası'na gönderildiğini öğrenen Markus Kane, Carl Lucas'ın hapishane şiddetine dayanamayıp hapishaneden çıkmak için aleyhinde tanıklık edebileceğini düşünür ve Carl Lucas'ın işini bitirmeleri için bazı Terminal Adası mahkûmlarına para öder.

ÖLÜM YARIŞI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Luke Goss - Carl "Luke" Lucas / Frankenstein

Robin Shou - 14K

Deobia Oparei - Big Bill

Henie Bosman - Xander Grady

Sean Higgs - Hill Billy

Chase Armitage - Apache

Michael Solomon - The Sheik

Trayan Milenov-Troy - Scarface

Tanit Phoenix - Katrina Banks

Lauren Cohan - September Jones

Fred Koehler - Lists

Ving Rhames - R. H. Weyland

Danny Trejo - Goldberg

Sean Bean - Markus Kane

Patrick Lyster - Medford Parks

Joe Vaz - Rocco

ÖLÜM YARIŞI 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölüm Yarışı 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.