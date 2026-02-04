Örümcek Ağı filminin yönetmen koltuğunda Samuel Bodin oturuyor. Filmin senaristliğini Chris Thomas Devlin üstleniyor. Peki, Örümcek Ağı filminin konusu ne? Örümcek Ağı filminin oyuncuları kim?

ÖRÜMCEK AĞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, küçük bir kasabada, sıradan bir evde, duvarların içinden gizemli bir tıkırtı duyan küçük bir çocuğun anne ve babasının korkunç bir sır sakladığından şüphelenmesini konu alıyor.

ÖRÜMCEK AĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lizzy Caplan

Antony Starr

Cleopatra Coleman

Woody Norman

Jay Rincon

ÖRÜMCEK AĞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Örümcek Ağı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.