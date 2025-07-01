Öyle Olsun filminin yönetmen koltuğunda Orhan Aksoy oturuyor. Filmin senaristliğini Sadık Şendil ve Suphi Tekniker üstleniyor. Peki, Öyle Olsun filminin konusu ne? Öyle Olsun filminin oyuncuları kim?

ÖYLE OLSUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Ferit, gazetecilik yapan genç bir adamdır. Yeni bir yazı dizisine başlayan Ferit, ünlü firmaların sahtekarlıklarını gün yüzüne çıkarır. İs insanı olan Hulusi Bey'in ürettiği yağların doğal olmadığı yönünde haber yapan Ferit, kamuoyunda büyük yankı uyandırır.

ÖYLE OLSUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tarık Akan - Ferit

Müjde Ar - Alev

Ayşen Gruda - Ayşe Huyugüzel

Hulusi Kentmen - Hulusi Bey

Bilge Zobu

İhsan Yüce - Hasan Usta

Şevket Altuğ - Şevki

Cevdet Arıkan - Serhat

Aysel Gürel

ÖYLE OLSUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Öyle Olsun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.