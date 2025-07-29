Özel Ekip 2 (Antigang: La Relève) filminin konusu ne? Özel Ekip 2 filminin oyuncuları kim?

Özel Ekip 2 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Benjamin Rocher üstleniyor. Peki, Özel Ekip 2 filminin konusu ne? Özel Ekip 2 filminin oyuncuları kim?

ÖZEL EKİP 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Güçlü ve alışılmadık yöntemleriyle tanınan eski Antigang efsanesi Niels Cartier, yanlış giden ve karısının ölümüne yol açan müdahalenin ardından polisten ayrıldı. Onun ölümünden sorumlu olan banka soyguncusu çetesi sekiz yıl sonra yeniden ortaya çıktığında, Niels intikam almak için kimsenin yoluna çıkmasına izin vermez. Bu, 14 yaşındaki huysuz kızıyla patlayıcı bir ikili oluşturmak anlamına gelse bile.

ÖZEL EKİP 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alban Lenoir

Jean Reno

Sofia Essaïdi

Stefi Celma

Sébastien Lalanne

Cassiopée Mayance

Jean-Toussaint Bernard

Sergej Onopko

Peter Van Den Begin

Charlie Rawes

ÖZEL EKİP 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Özel Ekip 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.