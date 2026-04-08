Pamuk Prenses ve Avcı filminin yönetmen koltuğunda Rupert Sanders oturuyor. Filmin senaristliğini Evan Daugherty ve John Lee Hancocküstleniyor. Peki, Pamuk Prenses ve Avcı filminin konusu ne? Pamuk Prenses ve Avcı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

PAMUK PRENSES VE AVCI FİLMİNİN KONUSU NE?

Kötü kalpli kraliçe sonsuz güç için yeryüzünde kendisinden daha güzel olan tek kişiyi, Pamuk Prenses'i ortadan kaldırmak için yetenekli avcıyı zorla görevlendirir. Fakat Pamuk Prenses'in insanlığı karanlıktan kurtaracak güce ve seçilmişliğe haiz olduğunun farkında değildir. Kendisini öldürmeyen avcıdan savaş sanatı eğitimi alan prenses, şimdi halkını karanlıktan kurtarmak için mücadele eder.

PAMUK PRENSES VE AVCI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kristen Stewart

Chris Hemsworth

Charlize Theron

Sam Claflin

Sam Spruell

PAMUK PRENSES VE AVCI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Pamuk Prenses ve Avcı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.