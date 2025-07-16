Para Çıkışı (Cash Out 2: High Rollers) filminin konusu ne? Para Çıkışı filminin oyuncuları kim?

Para Çıkışı filminin yönetmen koltuğunda Randall Emmett oturuyor. Filmin senaristliğini Chris Sivertson üstleniyor. Peki, Para Çıkışı filminin konusu ne? Para Çıkışı filminin oyuncuları kim?

PARA ÇIKIŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Usta bir hırsız, sevgilisinin kaçırıldığı tehlikeli bir kumarhane soygunu gerçekleştirmek zorunda kalır. Rakip suçlular ve FBI'ın takibi arasında kalan hırsız, sevgilisini kurtarmak ve büyük bir vurgun yapmak için her şeyi riske atar.

PARA ÇIKIŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

John Travolta

Gina Gershon

Lukas Haas

Kelly Greyson

Natali Yura

Daniel Louis Rivas

Danny Pardo

PARA ÇIKIŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Para Çıkışı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.8 olarak belirlendi.