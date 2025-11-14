Paranormal Cuma filminin yönetmen koltuğunda Eray Koçak oturuyor. Filmin senaristliğini Erol Hızarcı üstleniyor. Peki, Paranormal Cuma filminin konusu ne? Paranormal Cuma filminin oyuncuları kim?
PARANORMAL CUMA FİLMİNİN KONUSU NE?
Paranormal Cuma, sakarlığıyla kendisini beklenmedik durumların içerisine sokan bir adamın hikayesini konu ediyor. Cuma, üniversite hastanesinde tamirci olarak çalışan bir adamdır. Bir gün sakarlığıyla hastanenin elektrik tesisatını mahveden Cuma, yaptığı hatayı telafi etmeye çalışırken hastanenin altını üstüne getirir. Bu kaotik ortamda kadavra kaybolunca, onun yerine cenaze arabasındaki ceseti çalmaya karar verir. Her şeyi birbirine karıştıran Cuma böylece kasabadaki bir cenazenin ve bir düğünün alt üst olmasına neden olur. İçine düştüğü durumdan bir çıkış arayan Cuma, insanları kasabada paranormal olaylar yaşandığına ikna etmeye çalışır.
PARANORMAL CUMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Murat Akkoyunlu
Levent Tülek
Metin Coşkun
Furkan Okumuş
Hazal Erişkin
Melissa Dilber
Şebnem Özinal
Serap Önder
Uluç Özkök
Erman Cihan
Cemal Gönen
Tarkan Koç
Bülent Ergün
Önder Yalçın
PARANORMAL CUMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Paranormal Cuma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.